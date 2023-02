Umstrittene Entscheidung Herr Pham lebt seit 1987 in Deutschland – und soll nun abgeschoben werden

Als junger Mann zog Pham Phi Son von Vietnam in die DDR, fand Arbeit, gründete im wiedervereinigten Deutschland eine Familie. Jetzt, nach 36 Jahren, soll er das Land verlassen – so will es die sächsische Härtefallkommission. Wie kann das sein?