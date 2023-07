Auch dieses Jahr protestierten Tierschutzgruppen gegen die traditionsreiche Veranstaltung. Sie findet bereits seit 1591 statt – ist inzwischen aber auch in Spanien umstritten. Die Aktivisten hüllten sich von Kopf bis Fuß in blutrote Gewänder und hielten Schilder mit dem Spruch »Pamplona: Gewalt und Tod für Bullen« in mehreren Sprachen hoch. Trotz aller Kritik lockt das Fest unzählige Touristen aus aller Welt an.