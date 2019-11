Laternen, Feuer, Gänsebraten Was bedeuten die Bräuche an Sankt Martin?

Laternenumzüge, Martinsfeuer und Gänsebraten - es gibt einige Bräuche zu Ehren von Sankt Martin. Wer war der Mann, an den jedes Jahr mit diesen Bräuchen erinnert wird?

Martin und der Bettler

Martin von Tours wurde im Jahr 316 oder 317 geboren. Sein Vater war ein römischer Offizier - und so ging auch Martin zum Militär.

Als Soldat im römischen Heer soll Martin der Überlieferung nach eines Tages am Stadttor von Reims auf einen fast unbekleideten Bettler getroffen sein. Während seine Mitsoldaten sich nicht scherten, wollte Martin dem frierenden Mann helfen. So teilte er seinen Mantel mit seinem Schwert und gab die eine Hälfte dem Bettler.

In der darauffolgenden Nacht soll ihm dann Jesus im Traum mit der anderen Mantelhälfte erschienen sein und ihm für die gute Tat gedankt haben. Denn Sankt Martin habe dem Gottessohn in der Gestalt des Bettlers geholfen.

Martin trat der Überlieferung zufolge so bald wie möglich wieder aus dem Militär aus und ließ sich taufen. Er wurde Priester und baute ein Kloster. Jahre später wurde ein neuer Bischof von Tours gesucht und die Menschen wollten, dass Martin das Amt übernimmt.

Warum gibt es um Sankt Martin Gänsebraten?

Zumindest der Legende nach haben Gänse Martin verraten. Im Jahr 372 sollte er Bischof von Tours werden. Aus Bescheidenheit und Respekt vor dem Amt soll er sich jedoch in einem Gänsestall versteckt haben. Das Geschnatter der Tiere verriet ihn aber und so wurde er doch zum Bischof geweiht.

Historisch wird der Brauch mit der Lehnspflicht erklärt, die früher am Martinstag erfüllt werden musste. Lehnsmänner erfüllten ihre Pflicht gegenüber den Lehnsherren, indem sie ihm eine Gans gaben.

Laternenumzüge

Dass es an Sankt Martin Laternenumzüge gibt, ist wohl darauf zurückzuführen, dass der Leichnam Martins wahrscheinlich in einer Lichterprozession nach Tours überführt worden ist. Martin starb wohl am 8. November 397, sein Gedenktag fällt aber auf den 11. November - den Tag seiner Grablegung.