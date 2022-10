»Jede Gewalterfahrung ist eine zu viel«

Die Berichte aus Sankt Peter-Ording können nach Angaben der Autoren hingegen nicht belegen, dass es systematische Gewaltanwendungen aus niederen oder ideologischen Beweggründen gab, wie etwa Sadismus. Sie unterscheiden sich nach Hertz' Angaben auch substanziell von den Erziehungsheim-Skandalen, wo es häufig um sexuellen Missbrauch geht. Das habe auch etwas mit der Dauer des Aufenthalts zu tun. Dennoch: »Natürlich ist jede Gewalterfahrung eine zu viel.«

Die Kinderkuren von drei bis sechs Wochen Dauer begannen bereits kurz nach dem Krieg, um sogenannten Bunkerkindern Erholung zu verschaffen. In der Blütezeit der Verschickung in den 1950er- und 1960er-Jahren gab es etwa 30 Heime in Sankt Peter-Ording. Die Studie geht von insgesamt etwa 325.000 Kindern aus, die in dem nordfriesischen Ort Erholungskuren besuchten.