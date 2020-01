Eine geschiedene Mutter kann in bestimmten Fällen auch ohne Einwilligung ihres früheren Partners die Umbenennung eines gemeinsamen Kindes beantragen. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts (OLG) in Frankfurt am Main hervor.

Im konkreten Fall geht es um ein Mädchen, das nach dem Willen seiner Mutter den Nachnamen ihres neuen Ehemanns erhalten soll - den sie auch selbst trägt, ebenso wie ihr Kind aus dieser Ehe. Das OLG erklärte, die Namensänderung sei zum Wohl des Mädchens erforderlich.

Der Vater habe seit 2014 keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter, argumentierten die Richter. Hinzu komme, dass das Mädchen selbst den Namen ihres Stiefvaters annehmen wolle. Die Belastung durch die Namensverschiedenheit mit ihrer Mutter und ihrer Halbschwester sei in dem Fall groß.

Der leibliche Vater hatte der Umbenennung seiner Tochter widersprochen. Dagegen war die Frau vor dem Amtsgericht zunächst erfolglos vorgegangen.

Die jetzige Entscheidung, die weiter reichende Folgen haben könnte, ist noch nicht rechtskräftig. Das OLG ließ die Beschwerde zum Bundesgerichtshof (BGH) zu. Denn in einer BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2005 hatte es geheißen, dass für eine solche Namensänderung eine Kindeswohlgefährdung vorliegen müsse.

Aktenzeichen: 1 UF 140/19