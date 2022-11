Da ist er schon wieder, der Superlativ. Mit den USA entstand einst ein ganzes Land mit der Aussicht auf Rekorde. Dabei ist die Welt nicht schwarz und weiß. Es gibt viel mehr Dreier-Schüler als Klassenbeste, mehr VfL Bochum als FC Bayern. Über das Mittelmaß aber will kaum jemand etwas hören.

Auch deshalb dürfte Kahrimanovic regelmäßig Gast in TV- und Event-Shows sein. Er war schon in den Achtzigern bei »Wetten, dass…?« und stellt regelmäßig neue Bestleistungen auf, darunter acht Guinness-Rekorde. 2020 ging er, der in der Qualitätssicherung eines Industriebetriebes arbeitete, in Rente. Er könnte sich zurücklehnen, doch er will es noch mal wissen. Warum?