Nordrhein-Westfalen 21-Jähriger soll Neunjährige in Wohnwagen missbraucht haben

In Schwalmtal am Niederrhein soll ein 21-Jähriger Mann ein Mädchen in einem Wohnwagen sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige sei am Vormittag gefasst und vorläufig festgenommen worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mit.

Demnach habe das Mädchen die Nacht zusammen mit drei anderen Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren in einem Wohnwagen vor dem Haus der Eltern eines der Kinder verbracht. Der Verdächtige soll sich den Angaben zufolge gegen 3 Uhr Zutritt zu dem unverschlossenen Wohnwagen verschafft haben. Im Anschluss soll es der Polizei zufolge "zu einem sexuellen Missbrauch eines neunjährigen Mädchens gekommen sein."

Das Mädchen habe in den frühen Morgenstunden in das Haus der Eltern flüchten können, heißt es in der Mitteilung weiter. Der hinzueilende Vater habe den Verdächtigen flüchten sehen und am Sonntagmorgen in der Nähe des Tatorts wiedererkannt und verfolgt.

Die Polizei konnte den 21-Jährigen daraufhin festnehmen. Details nannten die Ermittler zunächst nicht und verwiesen auf die laufenden Ermittlungen.