Die für Samstag angekündigte Protestaktion des Mannes in Stockholm hatte wiederum in Israel und bei jüdischen Organisationen für Empörung gesorgt. Der Vorsitzende der Zionistischen Weltorganisation, Jaakow Hagoel, hatte erklärt, die Erlaubnis der Polizei sei »keine freie Meinungsäußerung, sondern Antisemitismus«. Israels Außenminister Eli Cohen hatte die schwedischen Behörden eindringlich aufgefordert, eine Verbrennung zu verhindern. »Die Verunstaltung heiliger Texte zuzulassen, ist keine Ausübung der Meinungsfreiheit, sondern eine offensichtliche Aufstachelung und ein Akt puren Hasses«, teilte Israels Präsident Izchak Herzog am Freitag mit.