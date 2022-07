Harvey wurde am Abend einer Feier zum Abschluss der WM nach eigenen Angaben mit Drogen betäubt. »In der letzten Nacht der Weltmeisterschaften bin ich unter Drogen gesetzt worden«, schrieb Harvey bei Instagram. »Zu diesem Zeitpunkt war mir nicht klar, was in mich gelangt war.« Sie erinnere sich nur daran, am nächsten Morgen komplett verwirrt aufgewacht zu sein – mit ihrem Trainer und Arzt an ihrem Bett.