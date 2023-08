In Pakistan haben Spezialeinheiten mit einer höchst riskanten Rettungsmission an einer Seilbahn begonnen. Im bergigen Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa kreiste ein Militärhubschrauber nahe einer Gondel, in der sechs Kinder und zwei Erwachsene gefangen waren, wie die Polizei mitteilte. Auf von pakistanischen Journalisten verbreiteten Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich Spezialkräfte zu der Gondel abseilen.