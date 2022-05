Die Beratungsstelle Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V., die auch Angehörigen von Verschwörungsgläubigen als Anlaufstelle dient, bemerkt aufgrund des Ukrainekonflikts eine deutliche Veränderung der Anfragen. In den vergangenen zwei Jahren seien das Impfthema und die Pandemie die Hauptgründe für Angehörige gewesen, Hilfe zu suchen – nun verschiebe sich »das Narrativ der Betroffenen«, so Christoph Grotepass, Theologe und seit 2007 Referent des Vereins. »Corona rückt zunehmend in den Hintergrund, dafür nimmt die Kreml-Propaganda, der zufolge die Ukraine von Nationalsozialisten beherrscht wird und die Nato die aggressive und kriegstreibende Partei ist, mehr Raum ein.«