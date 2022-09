Schauspielerin Sibel Kekilli hat den Zwang zum Tragen von Kopftüchern in Iran kritisiert. »Ich verstehe noch immer nicht, warum das weibliche Haar bedeckt werden soll«, schrieb die 42-Jährige laut Vorabmeldung in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung »Die Zeit« mit Blick auf die Proteste in Iran. Was dort gerade geschehe, erschüttere sie zutiefst.