Auch Clubs und Diskotheken hatten nach den Coronaeinschränkungen der Vorjahre diesmal wieder geöffnet. Auf der Hamburger Reeperbahn beispielsweise vergnügten sich einige tausend Feiernde, dicht an dicht gedrängt und aufgrund milder Temperaturen um 15 Grad sogar teilweise im T-Shirt.

In Berlin feierte das ZDF seine Silvesterparty am Brandenburger Tor. Die Feier war jedoch deutlich kleiner angelegt als in früheren Jahren. Die rund 2500 Karten für die Show waren zwar alle vergriffen. Laut Polizei kamen am Ende aber nur rund 1300 Menschen, die über Stunden friedlich und ausgelassen zu den Songs von Künstlern wie den Scorpions und Sasha schunkelten und klatschten.

Übertönt wurde die Musik schon lange vor Mitternacht von zahllosen Böllern und Raketen, die auf der Straße des 17. Juni hinter dem Brandenburger Tor abgefeuert wurden. Ein offizielles Feuerwerk sollte es dort in diesem Jahr nicht geben. Tausende Menschen aber, die es nicht in den abgesperrten Bereich vor dem Tor schafften, hatten ihre eigenen Raketen mitgebracht. Dabei sei es immer wieder zu Zwischenfällen und Konflikten auch mit Einsatzkräften gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

In Leipzig starb laut Polizei ein 17-Jähriger

Wie viele größere Unfälle mit Feuerwerk und Böllern es rund um den Jahreswechsel gab, lässt sich am Sonntagmorgen noch nicht genau sagen. In Leipzig allerdings wurde laut Polizeiangaben ein 17-Jähriger beim Einsatz von Pyrotechnik so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus, konnte zunächst aber keine näheren Angaben zu dem Vorfall machen.

Im thüringischen Friemar wurde ein 42-Jähriger beim Hantieren mit im Internet bestellten Böllern so schwer verletzt, dass ihm laut Polizei beide Unterarme amputiert werden müssen. In Schleiz-Crispendorf, das ebenfalls in Thüringen liegt, explodierte eine illegale Kugelbombe beim Anzünden und riss einem 21-Jährigen die Hand ab.

In Sachsen-Anhalt erfasste ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen einen Mann, der gerade auf der Straße Feuerwerkskörper anzündete. Der 42-Jährige wurde mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert und starb noch am Unfallort in Schönebeck (Elbe). In Baden-Württemberg wurde ein 39-Jähriger durch einen selbst entzündeten Feuerwerkskörper, der seine rechte Gesichtshälfte traf, schwer verletzt.