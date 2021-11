Silvesterfeiern in der Pandemie Umweltschützer, Polizeigewerkschaft und Ärzte fordern Böllerverbot

Hunderte Verletzte durch Feuerwerk wären in der Coronakrise eine zusätzliche Belastung für Kliniken. Ein Bündnis kämpft deshalb für ein erneutes Böllerverbot an Silvester – und will so auch Umwelt und Tiere schützen.