So manchen lässt die alljährliche Diskussion über die Folgen des Skizirkus in den Wintersportgebieten der Alpen sicherlich kalt. Aber dass die Gaudi im tiefgelegenen Skigebiet Kitzbühel bereits vergangenes Wochenende begann, hat in Österreich wieder zu hitzigen Diskussionen geführt.

"Bei gut 20 Grad muss man sich schon mal um die Skipiste kümmern", spotteten Grüne aus der betroffenen Stadt Mittersill auf Facebook zu den zusammengetragenen Resten an der Resterhöhe. Und: "In Zeiten einer Klimakrise könnte man damit auch einen Imageschaden erfahren." Eine Vertreterin der Partei sagte dem Sender ORF, die Berge böten auch ohne Schnee genügend Freizeitmöglichkeiten.

Verzichten Skisportler deshalb auf Flugreisen?

Auch der WWF übt scharfe Kritik an den 700 Metern Winter. "Die Fotos vom Saisonstart zeigen eindrücklich, dass der Respekt vor der Natur im Wintertourismus immer weiter verloren geht", teilte Josef Schrank, Landschaftsökologe bei dem Umweltverband in Österreich, mit. Abseits dieser Piste im Pinzgau ist derzeit sonst nur in den deutlich höhergelegen Gletscherskigebieten der Alpen Skifahren möglich.

Der Bürgermeister von Mittersill indes kann die Aufregung nicht verstehen. Wolfgang Viertler sagte der ORF-Sendung "Zeit im Bild" zufolge, er glaube, "das ist etwas aufgewühlt durch Fridays for Future". Durch die vor allem von Skiklubs zu Trainingszwecken genutzte Piste würden sich vielmehr sogar einige Vorteile ergeben: Die Sportler müssten nicht mehr irgendwo hinfliegen, außerdem würde für die Piste Schnee recycelt.

Bergbahn-Chef Josef Burger sagte dem "Standard" wiederum, der aus der vergangenen Saison stammende Schnee sei unter einer Plane gelagert und so vor Hitze geschützt worden. Nicht einmal 13 Prozent der Schneemenge seien über die Sommermonate verloren gegangen. Für ihn zählt aber auch etwas anderes. Burger sagte dem ORF: "Es geht um Mehrwert. Für den Saisonkartenbesitzer ist es wichtig, dass er möglichst viele Skitage nutzen kann."

Und dieses Angebot von bis zu 200 möglichen Skitagen pro Jahr wird offenbar auch angenommen. Am Sonntag wedelten bereits Hunderte Wintersportler auf dem schmalen Streifen.