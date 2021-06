Alkoholverbot in Städten Solidarität fürs Fußpils!

Ein Kommentar von Hannes Schrader

Ein Kommentar von Hannes Schrader

In Hamburg öffnet an diesem Wochenende die Innengastronomie. Aber im Szeneviertel Sternschanze darf man ab 20 Uhr kein Bier auf der Straße trinken. Denkt denn wirklich niemand mehr an junge Menschen?