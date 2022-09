Die Sicht in dem normalerweise klaren Wasser sei nach dem Gewitter jedoch schlecht gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Sonntagmorgen wurde die Leiche der jungen Frau dann in der Klamm gefunden.

Unter Canyoning versteht man eine abenteuerliche Tour durch eine Schlucht mit Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen. Die Starzlachklamm im Oberallgäu gilt als Hotspot für diesen Freizeitsport. Mehrere Veranstalter bieten dort geführte Touren an.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Am Samstagnachmittag dürften an die 60 bis 70 Menschen an oder in der Klamm unterwegs gewesen sein, hieß es von der Polizei. Nach dem Starkregen seien dann mindestens acht Menschen von den Wassermassen eingeschlossen und mindestens drei mitgerissen worden.