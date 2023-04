Stricken zum Zeitvertreib

Auf Nachfrage von Reportern fügte sie hinzu: »Ich habe eineinhalb Jahre lang geschwiegen und mit niemandem außer mir selbst gesprochen.« Sie habe Probleme mit dem Gleichgewicht, deshalb werde sie gestützt.

Flamini war 48 Jahre alt, als sie in die Höhle ging, und feierte zwei Geburtstage allein unter Tage. Sie stieg am 20. November 2021 in die Tiefe – vor dem Ausbruch des Ukrainekriegs und dem Tod der britischen Queen Elisabeth II.