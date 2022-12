Unter den Opfern der jüngsten Vorfälle ist auch eine Schwangere, die am Mittwochabend in Escalona von ihrem Ex-Partner erstochen worden sein soll. Ein Not-Kaiserschnitt nach der Tat verlief erfolglos.

Ebenfalls am Mittwoch erstach nach Polizeiangaben in Madrid ein Mann die 20 Jahre alte Tochter seiner früheren Partnerin.

In Bilbao wurde eine weitere Frau von ihrem Ex-Freund erstochen.

Und in Benidorm stürzte am Donnerstag eine 22-Jährige aus dem sechsten Stock in den Tod – ihr gleichaltriger Freund wurde festgenommen.

Die Fälle werden erst offiziell in die Statistik aufgenommen, wenn die Männer zweifelsfrei als Täter feststehen. In der Statistik, die in Spanien seit 2003 geführt wird, wurden insgesamt schon 1180 Fälle erfasst. Mit den jüngsten beiden Fällen dürfte die Zahl von 48 Morden an Frauen aus dem Vorjahr übertroffen werden.