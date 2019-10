Erstsemester-Ritual an der St. Andrews Universität Die angehende Elite schäumt

Unter den in St. Andrews bei einem berühmten Erstsemesterritual eingeseiften Studenten soll vor einigen Jahren auch schon Prinz William gewesen sein. Gesichert ist die Information nicht, ein angebliches Beweisbild zeigt nur ein dick eingeschäumtes Gesicht - und manche Medien behaupteten das Gegenteil. Klar ist: Am Montag haben sich erneut Hunderte Studenten der angesehenen Hochschule an der traditionellen Schaumschlacht beteiligt.

An der altehrwürdigen Hochschule, die zu den angesehensten Großbritanniens zählt, überreichen die Erstsemester ihren Tutoren am Rosinenmontag ein Pfund Rosinen. Anschließend folgt eine bunte Parade in skurrilen Kostümen, mit denen ältere Studenten sie eingekleidet hatten. Den Abschluss bildet eine Schlacht, in der die Teilnehmer sich mit Rasierschaum bewerfen und beschmieren.

Der Rosinenmontag ist im akademischen Kalender von St. Andrews der Tag, an dem die neuen Studenten ihren Mentoren der älteren Semester dafür danken, sie eingeführt zu haben. Daher auch das Pfund Rosinen.