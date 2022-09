In der Ferne, hinter ihrer Straße, erkennt man das alte Steinkohlekraftwerk der Stadt, einen Kühlturm, drei Schornsteine, lange stillgelegt, so wie Anni W.s Arbeitsleben. Nicht weil sie es so will. Anni W. sagt, sie würde gern wieder arbeiten, bei der Post beispielsweise. Aber Anni W. ist krank, sie leidet an Arthrose in der Lendenwirbelsäule und seit vielen Jahren unter Depressionen.

Es gibt Tage, sagt sie, an denen könne sie nichts tun, auch nicht einkaufen oder kochen. Dann reicht es nur noch für Konserven oder Tiefkühlpizzen. »Gehen Sie doch mal spazieren, an die frische Luft«, habe ihr ein Sachbearbeiter im Jobcenter gesagt, »dann wird das schon.« Aber es wurde nicht. Und nun steht sie hier in ihrer Küche, und die steigende Inflation schiebt sie mit jedem Prozent weiter an den Rand.