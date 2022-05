Es brauche möglichst bald »eine neue und breiter aufgestellte Verantwortungsstruktur, damit die katholische Kirche in Deutschland der Vielschichtigkeit der Thematik und der Dimension des Aufgabenfeldes künftig noch mehr gerecht werden kann«, so Ackermann der Mitteilung zufolge: »Die Thematik lässt uns nicht los, im Gegenteil: Mit steigender Achtsamkeit nicht nur auf Formen sexualisierter Gewalt weiten sich die Fragestellungen aus und erfordern entsprechende Antworten.«

Zeugen über Missbrauch in der katholischen Kirche: Der Teufel hinter der Kirchentür

SPIEGEL-Recherchen hatten im vergangenen Dezember das Ausmaß des Missbrauchsskandals im Bistum Trier gezeigt. Kirchenobere sollen mutmaßliche Täter in manchen Fällen geschützt haben. Ackermann beispielsweise beließ einen wegen dutzendfachen Missbrauchs verurteilten Priester bis 2012 als Hausgeist­lichen eines Krankenhauses und eines Altenheims.

Kritik des Betroffenenbeirats

In den vergangenen Wochen war weitere Kritik an Ackermann laut geworden. Der »Trierer Volksfreund« hatte berichtet, Ackermann habe den Klarnamen einer Missbrauchsbetroffenen gegen ihren Willen in einer Trierer Bistumssitzung öffentlich gemacht. Ackermann soll daraufhin laut »Süddeutscher Zeitung« eine Unterlassungserklärung unterschrieben haben.