An diesen Plänen des FDP-Politikers, durch die unter anderem Femizide härter bestraft werden können sollen, entzündet sich jedoch Kritik. Das sei »symbolhafte Identitätspolitik«, kritisierte die Richterin am Bundesgerichtshof, Angelika Allgayer in einer Anhörung des Rechtsausschusses des Bundestags. »Dafür ist das Strafrecht der falsche Ort.«