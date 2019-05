Street Photography Was für ein gutes Auge, Herr Burles!

An einer Londoner U-Bahnstation begegnete Alan Burles einem Mann, der einen riesigen Augapfel aus Plastik neben sich liegen hatte. Dann stieg der Besitzer in die Bahn ein, das Auge blickte aus dem Fenster, der Fotograf drückte auf den Auslöser. Ein urkomischer Moment.

Und solche Augenblicke findet Burles einige: Auf der Halbglatze eines Mannes spiegelt sich die Werbung eines Barber Shops wider, eine andere Person scheint eine Farbspur mit ihren Schuhen zu erzeugen. Die Situation oder der Humor der Szene entstünden - fast immer - ungeplant und spontan, sagt der Fotograf.

Früher arbeitete Burles in einer Werbeagentur als Art Director, seit 2005 ist er hauptberuflich Fotograf. Seitdem hat er seine Kamera überall mit dabei, immer in der Hoffnung, auf eine interessante Szene zu stoßen. Die meisten Bilder entstehen daher in seiner Heimatstadt London.

Nur manchmal, wenn eine Szene noch besser kein könnte, er nicht im richtigen Moment den Auslöser seiner Kamera gedrückt oder aus dem falschen Blickwinkel fotografiert hat, bittet Burles die Beteiligten, etwas zu wiederholen oder greift selbst in die Situation ein.

Dies passierte beispielsweise bei einem Foto an der South Bank in London: Als ein Mann eine Flasche aufhob, während eine Frau Seifenblasen produzierte, fotografierte Burles aus einer ungeeigneten Perspektive - und fragte die beiden, ob sie die Aktion wiederholen könnten. Nun scheint das Luftobjekt aus dem Hinterteil des Mannes zu entspringen.

Ein anderes Mal sah Burles eine Superman-Figur in einem Schaufenster, wartete längere Zeit, doch nichts Interessantes passierte. Als es bereits dämmerte, setzte sich der Fotograf kurzerhand selbst ins Bild und benutzte den Selbstauslöser.

Und auch für ein Foto in einem Dönerladen wartete Burles. Er war fasziniert von der Spiegelung des Tresens und fragte die Besitzer, ob er sich in die Ecke des Raumes stellen dürfe, um zu fotografieren. Nach einer Stunde kamen zwei Schulmädchen herein, die er ablichtete - und ihnen zum Dank eine Portion Pommes spendierte.