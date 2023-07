Es sind Orkanböen von bis zu 140 Kilometern die Stunde.

Hier an der niederländischen Küste kämpfen zwei Kitesurfer gegen das Sturmtief »Poly« an. Die Handyaufnahmen zeigen die Surfer offenbar auf dem Weg zurück zu ihrem Auto nach einem misslungenen Surf-Ausflug.

»Poly« ist über die Niederlande und weite Teile Norddeutschlands hinweggefegt. Sowohl in den Niederlanden als auch im Emsland, Niedersachen wurde jeweils mindestens eine Person tödlich verletzt. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor allem davor, sich an den Küsten oder in der Nähe von Bäumen aufzuhalten.