Es sei aber aus finanziellen Gründen nicht möglich, komplette Fassaden von heute auf morgen umzugestalten, so Roschmann: »Das fängt im mittleren fünfstelligen Bereich an.« Er sei zufrieden mit der Einigung.

Abbildung einer halb nackten Frau auf dem Stuttgarter Frühlingsfest: Komplette Fassaden nicht so schnell zu ändern

Die Sexismusdebatte hatte in den vergangenen Tagen Aufsehen erregt. Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat hatten gefordert, die aus ihrer Sicht diskriminierenden Abbildungen sofort zu entfernen. Roschmann hatte daraufhin ein Treffen auf dem Fest vorgeschlagen.

Schaustellerin Sabine Ernst hatte laut SWR bereits vor dem Treffen entschieden, die Statue einer leicht bekleideten Frau an ihrem Stand »Märchen aus 1001 Nacht« ändern zu lassen. Sie empfinde die Bemalung weder als diskriminierend noch als sexistisch. Trotzdem lasse sie die Statue ändern, um zu verhindern, dass Volksfeste wegen solcher Abbildungen in einen schlechten Ruf gerieten und als nicht mehr familienfreundlich gälten.

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper von der CDU hatte in der Debatte die Schausteller verteidigt . Der Gemeinderat solle »keine Zensurbehörde« werden, so Nopper: »Im Übrigen stehen die Schaustellerinnen und Schausteller nach zwei Jahren der Pandemie in einem wirtschaftlichen Überlebenskampf und müssen ihre Kräfte auf existenzielle Themen konzentrieren.«