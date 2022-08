Dass Menschen in den Banjiha leben, war ursprünglich nicht geplant. Die Räume waren bei einem möglichen Krieg gegen Nordkorea als Luftschutzbunker gedacht. Oft wurden sie zunächst als Lager benutzt. Mit dem Zuzug in den Achtzigerjahren brauchte man in Seoul mehr Unterkünfte. Wohntürme fressen sich seither in die Landschaft, und immer mehr Menschen wichen in die Souterrain-Unterkünfte aus. Auch viele Studierende, die sich das Leben im teuren Seoul kaum leisten können, nutzen die Banjiha.

Der Film »Parasite« schaffte international Aufmerksamkeit für die Lebensbedingungen in den Kellerwohnungen. Er zeigt eine Familie, die in einer der Kellerwohnungen lebt und auch mit durch Regen ausgelösten Überschwemmungen kämpft.