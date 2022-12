So ergeben sich in den offiziellen Dokumenten für Südkoreanerinnen und Südkoreaner unterschiedliche Altersangaben. So ist etwa ein am 31. Dezember 1992 geborener Mensch in Südkorea am heutigen 9. Dezember 2022 nach dem internationalen Standard 29, nach dem System für den Alkoholkonsum 30 und nach dem koreanischen Alter schon 31 Jahre alt.

Mehrheit laut Umfrage für Vereinheitlichung

Mit dieser »Verwirrung« soll nun spätestens im Juni 2023 Schluss sein, wie das Parlament mitteilte. Dann soll nur noch das internationale System gelten. Präsident Yoon Suk-yeol hatte sich für die Änderung eingesetzt und unter anderem auf die hohen Verwaltungskosten verwiesen. Einer Umfrage zufolge begrüßten zudem mehr als 80 Prozent der Befragten eine Vereinheitlichung der Systeme.