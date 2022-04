In den italienischen Ortler-Alpen hat sich ein schweres Bergunglück ereignet. Zwei deutsche Bergsteiger wurden in der Provinz Südtirol von einer Lawine verschüttet und kamen ums Leben.

Die Schneemassen hatten die beiden Männer am Mittwoch beim Aufstieg zum Ortler – dem höchsten Berg in der norditalienischen Provinz – erfasst. Wie die Bergrettung bestätigte, wurde einer der zwei Männer bereits am Mittwochabend gefunden. Die Suche nach dem anderen wurde wegen der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen.