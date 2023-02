Jesus Christus würde Ihnen den Vortritt lassen, wenn im Supermarkt Kasse drei öffnet.

Jesus Christus würde seinen Sitzplatz im Bus Seniorinnen anbieten.

Jesus Christus würde nur positive Facebook-Kommentare schreiben.

So oder so ähnlich könnte man sich den Sohn Gottes vorstellen, würde er heute noch mal – um Gottes Willen – wiederauferstehen. In den USA hat sich die Kampagne »He Gets Us«, zu Deutsch etwa: »Er versteht uns«, darüber intensiver Gedanken gemacht. 100 Millionen Dollar investiert man dort in Werbung, die den Menschen Jesus Christus wieder näherbringen soll.