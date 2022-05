In Sydney wuchert nach enormen Regenfällen über den Sommer mit teils heftigen Überschwemmungen die Pflanzenwelt. Einem Bericht des » Guardian « zufolge stellt das die australische Metropole jedoch vor enorme Probleme. Das extreme Wachstum von Moos und Algen sei in Kombination mit dem anhaltend nassen Wetter zu einer Bedrohung für die Sicherheit geworden.

Durch das wuchernde Grünzeug wächst dem Bericht zufolge auch die Gefahr für Stürze, wenn Menschen darauf ausrutschen. Die Stadt Sydney habe deshalb mitgeteilt, besonders betroffene Fußgängerwege rund um das Stadtzentrum verstärkt zu reinigen.

Nach dem nassen Sommer droht ein feuchter Winter

Durch die heftigen Regenfälle war es in den vergangenen Monaten in weiten Teilen von Queensland und New South Wales zu enormen Überschwemmungen gekommen. Mehr als 20 Menschen kamen ums Leben, viele mussten ihre Häuser verlassen und verloren in den Wassermassen ihren Hausstand. Auch Brücken und das Dach eines Supermarktes wurden Sydney weggerissen. Unzählige Häuser wurden beschädigt, Autos weggespült.