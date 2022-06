Laut »Abendblatt« sorgt die Versammlung an der Wilhelmine inzwischen auch bei Gastronomen in der unmittelbaren Nachbarschaft für Unmut. »Wenn da draußen am Brunnen 100 Leute sind, die rumschreien, will auf meiner Terrasse kein Gast mehr sitzen«, zitierte die Zeitung einen Wirt. Es sei schwierig mit den Punks ins Gespräch zu kommen, weil die Mitglieder der Gruppe ständig wechselten und immer wieder neue Besucher an- und abreisten.

Am Donnerstag sollten Medienberichten zufolge unter anderem die Behörden und Gewerbevertreter an einem Runden Tisch zusammenkommen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.