Hindenburg hatte den Damm am 1. Juni 1927 eröffnet. Der Generalfeldmarschall gilt allerdings auch als Steigbügelhalter Hitlers, indem er ihn zum Reichskanzler machte und damit die Diktatur erst ermöglichte. Vielerorts wurden Straßen oder Plätze deshalb bereits umbenannt, so wurde in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt bereits vor Jahren das Hindenburgufer zur Kiellinie.