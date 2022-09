Robert Schlenker vom Fachdienst Recht und Sicherheit der Kreisverwaltung sagte damals, die Teilnehmer hätten ihre gesellschaftspolitischen Anliegen in der Öffentlichkeit vertreten und ein erhebliches Maß an Aufmerksamkeit auf sich gezogen. »Deshalb kommen wir in der Abwägung zu dem Ergebnis, dass den Anwohnern und Urlaubern keine weiteren Eingriffe in ihre Grundrechte durch das Camp mehr zugemutet werden können.«