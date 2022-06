Nach massiven Beschwerden von Geschäftsleuten und Gastronomen hatte die Gemeinde den privaten Durchgang in der Nähe eines Brunnens in der Inselhauptstadt Westerland mit Betonblöcken zugestellt. Dies sei in Abstimmung mit den Eigentümern zum Schutz von deren Eigentum und zur Vermeidung weiterer Verunreinigungen geschehen. Zudem steht nun ein Zaun um den Brunnen, der den Punks als Treffpunkt diente.