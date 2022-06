Bereit zum Abholen: jeden Donnerstag stehen in der Erlöserkirche in Berlin-Moabit 250 Tüten voller Lebensmittel. Bereits am Morgen haben die Helfenden der Ausgabestelle »Laib und Seele« der Berliner Tafel sie gepackt. Ob die Tüten an diesem Tag allerdings für alle reichen, ist unsicher.Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und aufgrund der steigenden Lebensmittelpreise kommen immer mehr Bedürftige hierher.

Rolf Jaenke, Leiter der Ausgabestelle

»Am Anfang hatten wir jede Woche ungefähr 10-20 neue Aufnahmen, bis wir eben an eine Grenze gekommen sind und wir feststellen mussten: Wir können einfach nicht mehr versorgen, weil es A. zeitlich nicht hinhaut und B. die Anzahl der Lebensmittelspenden zurückgegangen ist.«

Die Folge: ein Aufnahmestopp. Nur die rund 250 Stammkunden dürfen sich Lebensmittel abholen. Darunter ukrainische Geflüchtete, aber auch Rentner oder Menschen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Sie müssen nachweisen, dass sie staatliche Unterstützung erhalten oder eine niedrige Rente bekommen. So wie Uwe. Er kommt schon seit 10 Jahren. Die aktuellen Probleme der Tafel spürt er deutlich.

Uwe, Rentner

»Ja bedeutend, ungefähr 150 Flüchtlinge sind jetzt hier, vorher waren wir in zwei Stunden fertig und jetzt dauert das drei bis vier Stunden, die wir hier anstehen müssen.

Manchmal sind zwei, drei Kartoffeln nur drinnen, zwei, drei Zwiebeln, Obst Gemüse, gibt es einigermaßen, auch mal ein Brot, aber ansonsten ist es schlimmer geworden.«

Die Lebensmittel werden von Supermärkten gespendet – zuletzt ist bei den Tafeln aber immer weniger angekommen.

Rolf Jaenke, Leiter der Ausgabestelle

»Es ist einfach weniger vorhanden, die Supermärkte sehen, es wird teuer, sie müssen schärfer kalkulieren und wenn sie schärfer kalkulieren, dann haben sie am Ende nicht so viel, was im Grunde genommen überschüssig ist. Wo also das Haltbarkeitsdatum zum Beispiel abgelaufen ist. Sie sehen es ja selbst, in den Supermärkten sind die Regale bei manchen Artikeln leer und was sollen sie uns geben.«

In ganz Deutschland sind die Tafeln am Limit, viele können keine Neukunden mehr aufnehmen. In Berlin verteilen 10 der 47 Ausgabestellen von »Laib und Seele« nur noch alle zwei Wochen Lebensmittel.

Rolf Jaenke, Leiter der Ausgabestelle:

»Ich glaube, das wird sich noch mehr verschärfen. Ich sehe also nicht allzu optimistisch in die Zukunft. Dass die Inflation vielleicht im gewissen Rahmen bleibt oder zurückgeht okay, aber die Versorgungssituation sowohl der Tafel als auch unsere Ausgabestellen, von den Supermärkten wird sich nicht verbessern.«

Die Tüten an diesem Donnerstag reichen nur knapp. Damit die Berliner Tafeln auch in Zukunft allen Menschen helfen können, brauchen sie Spenden und weitere Unterstützung.