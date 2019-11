Die Tafeln wollen staatliche Unterstützung für die Annahme und Verteilung von gespendeten Lebensmitteln. "Vor allem große Mengen von Produzenten müssen wir mitunter ablehnen, weil unsere Infrastruktur dem nicht gewachsen ist", sagte der Vorsitzende des Vereins Die Tafel Deutschland, Jochen Brühl, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Bevor über ein Gesetz diskutiert werde, das Lebensmittelhändler - wie in Frankreich - zum Spenden ihrer Überschüsse verpflichtet, sei deshalb finanzielle Unterstützung vom Staat für die Rettung und Verteilung von Lebensmitteln nötig, sagte Brühl. "Die Bundesregierung nennt die Tafeln zu Recht einen wichtigen Akteur bei der Strategie der Halbierung der Lebensmittelverschwendung." Eine Ehrenamtsorganisation dürfe mit dieser Aufgabe nicht alleingelassen werden.

Konkret forderte Brühl finanzielle Mittel, um davon hauptberufliche Mitarbeiter zu bezahlen, die große Spenden koordinieren und an die Landesverbände verteilen sollen. Auf Landesebene würden außerdem Logistiklager und Fahrzeuge benötigt, um große Mengen annehmen und weitergeben zu können.

Jährlich 264.000 Tonnen Lebensmittelspenden

In dem Dachverband sind mehr als 940 Tafeln in Deutschland zusammengeschlossen. Laut Brühl sammeln 60.000 Ehrenamtliche jährlich 264.000 Tonnen Lebensmittelspenden. Die Lebensmittelverschwendung in Deutschland - laut Tafel bis zu 18 Millionen Tonnen pro Jahr - nannte Brühl angesichts des Hungers auf der Welt "pervers".

Die Zahl der Menschen, die sich regelmäßig Lebensmittel bei der Tafel holen, hat offenbar deutlich zugenommen. Nach einer Hochrechnung des Vereins aus dem September ist sie innerhalb eines Jahres um zehn Prozent auf 1,65 Millionen gestiegen.

Deutlich war der Anstieg demnach vor allem bei Senioren. In dieser Gruppe stieg die Zahl der Menschen, die zur Tafel gehen, um 20 Prozent. Brühl bezeichnete das als "besonders dramatisch".

Niedrige Renten oder Grundsicherung im Alter seien hinter Langzeitarbeitslosigkeit der zweithäufigste Grund, warum Menschen zur Tafel gehen. "Das ist natürlich sehr erschreckend, weil wir wissen, dass viele Menschen, die Rentnerinnen und Rentner sind, sich oft schämen, Leistungen in Anspruch zu nehmen", sagte Brühl. Die Tafeln geben die Ware kostenlos oder gegen einen geringen Betrag ab.