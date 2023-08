Der US-Bundesstaat Kalifornien hatte in den vergangenen Tagen wegen des Sturms »Hilary« mit heftigen Überschwemmungen zu kämpfen. Doch was dazu in den sozialen Medien verbreitet wurde, war dann teils doch zu abenteuerlich. So machte ein manipuliertes Bild eines überfluteten Highways die Runde, auf dem ein Hai abgebildet ist, der im Wasser auf der Straße zu schwimmen scheint.