»Die größte Volkskrankheit in Deutschland« Jeder vierte Anruf bei der Telefonseelsorge zum Thema Einsamkeit

Per Anruf Hilfe

Die bundesweite Telefonseelsorge ist unter den Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sowie per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de erreichbar. Sie richtet sich an Menschen jeder Altersklasse und Religion und bietet Gespräche in verschiedenen Sprachen an. Die Telefonseelsorge ist kostenfrei und rund um die Uhr geöffnet. Dahinter stehen die beiden großen Kirchen in Deutschland als Träger. In Städten und Kommunen gibt es zudem häufig ergänzend telefonische Seelsorgen als Angebot.