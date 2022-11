Dieses Video enthält teils verstörende Szenen. Aufgenommen von Überwachungskameras in der südchinesischen Provinz Guangdong, kursiert es derzeit in den sozialen Medien.

Offenbar will der Fahrer dieses Tesla Model Y gerade sein Fahrzeug parken. Plötzlich kehrt der Wagen zurück auf die Straße und beschleunigt. Zwei Kilometer weit fährt das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit, offenbar außer Kontrolle.

Der Tesla rammt dabei zwei Fahrräder und zwei Motorräder. Laut lokalen Medien kommen zwei Menschen ums Leben, mehrere Personen werden verletzt, einige schwer, darunter der Fahrer des Wagens. Die Irrfahrt endet mit einem Crash in einer Ladenfront.

Die chinesische Nachrichtenagentur Jimu News berichtete am Sonntag über den Unfall, der sich bereits am 5. November ereignet hat. Noch ist unklar, ob es sich dabei um einen Softwarefehler des Tesla-Models oder menschliches Versagen handelte. Die Familie des Fahrers teilte der Nachrichtenagentur mit, dass sich die Bremse des Autos nicht betätigen ließ und dass der Fahrer weder unter Drogen- noch Alkoholeinfluss gestanden habe. Tesla teilte hingegen mit, eine erste Auswertung habe gezeigt, dass das Bremspedal nicht gedrückt wurde.

In der Vergangenheit war es in China bereits zu Unfällen mit außer Kontrolle geratenen Tesla-Modellen gekommen. Der US-Automobilhersteller erklärte am Sonntag, die chinesische Polizei bei der Untersuchung des jüngsten Vorfalls unterstützen zu wollen.