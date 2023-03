Ausgelassen feiernde Menschen, die im Takt der Musik hüpfen, die Augen geschlossen, die Arme in der Luft, in der Mitte der Gruppe das Brautpaar, weißes Kleid, cremefarbenes Sakko: Ein wenige Sekunden langer Clip einer Hochzeit geht gerade auf TikTok viral, auch weil als Text auf Englisch darin steht: »Point of View: Du hast keine Kinder auf deiner Hochzeit.« Im nächsten Bild zoomt die Kamera auf die Einladungskarte zu einer Hochzeit in Kalifornien, auf der vermerkt ist, dass »nur Erwachsene« kommen dürfen.