Die »Titan« war mit fünf Insassen auf dem Weg zum Wrack der »Titanic« in rund 3800 Metern Tiefe, als am Sonntag der Kontakt abriss. Trotz einer groß angelegten Suche wurde das Gefährt bisher nicht im Atlantik lokalisiert. Nach Schätzungen der Behörden könnte der Sauerstoff an Bord mittlerweile verbraucht sein.