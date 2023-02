Shapiro war bei den Zwischenwahlen im November zum Gouverneur des Bundesstaats gewählt worden und trat sein Amt in Januar an. Der 49-Jährige war nach eigenen Worten nicht immer ein ausgesprochener Gegner der Todesstrafe. »Ich will ehrlich sein: Meine Einstellung zur Todesstrafe hat sich im Laufe der Zeit verändert«, berichtet er.

Mehr als ein Jahrzehnt lang, auch noch in seiner Zeit als Generalstaatsanwalt, sei er der Meinung gewesen, dass die Todesstrafe eine gerechte Strafe für schwerste Verbrechen sein kann. Als jedoch die ersten Kapitalverbrechen in seinem Büro gelandet seien, habe er sich schwer damit getan, die Todesstrafe zu beantragen. »Als mein Sohn mich fragte, warum es in Ordnung sei, jemanden als Strafe für einen Mord zu töten, konnte ich ihm nicht in die Augen sehen und erklären, warum.«