Waldbrand Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Sperrzone von Tschernobyl

Die Löscharbeiten in den radioaktiv belasteten Waldstücken rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl dauern an. Zahlreiche Hektar in der Sperrzone stehen in Flammen, Löschflugzeuge sind im Einsatz.