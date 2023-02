8 / 11

Luftaufnahme von einem Behelfslager in Antakya am 20. Februar: Am 6. Februar hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschüttert, Stunden später folgte ein zweites schweres Beben der Stärke 7,6. Das Epizentrum lag in beiden Fällen in der südtürkischen Provinz Kahramanmaraş. Die Zahl der Opfer stieg inzwischen auf mehr als 47.000.