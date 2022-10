Überlastete Tafeln »Die Menschen brauchen uns, aber wir müssen ihnen sagen: Wir können dir nicht helfen«

SPIEGEL: Es gibt so viel Leerstand. Wieso lässt sich keine andere Lösung finden?

Georgiew: Der Immobilienmarkt in Potsdam ist überschaubar, und bisher fühlte sich auch keiner so richtig zuständig, uns zu helfen. Jetzt kommt zwar etwas Dynamik in die Suche, aber der Markt gibt nicht viel her. Wir brauchen ja eine Halle von ca. 400 bis 500 Quadratmeter. Wenn sie auch als Ausgabestelle genutzt werden sollte, muss sie für die Kunden gut erreichbar sein. Und dann bleibt noch die Frage, wer es am Ende alles bezahlt. Der neue Standort benötigt Einbauten wie Kühlung, Tresen und so weiter. Und meine Aufgabe ist es außerdem, darauf zu achten, dass die Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen gut sind. Ich kann sie nicht in irgendeiner heruntergekommenen Bruchbude arbeiten lassen, nur damit wir mehr Kisten packen. Unsere Ehrenamtlichen arbeiten in der Regel an einem festen Tag in der Woche, und dann ca. acht Stunden! Da muss schon alles drumherum einigermaßen passen, und Mindeststandards müssen eingehalten werden, sonst macht das keiner auf Dauer im Ehrenamt.