Aufräumen nach Flutkatastrophe von New York Autos schwimmen, Wasser drückt durch den Abfluss

Mindestens 44 Menschen starben in den jüngsten Fluten an der US-Ostküste. Präsident Biden schickt Bundeshilfe, New Yorks Bürgermeister de Blasio spricht von einem Weckruf für den Kampf gegen die Klimakrise.