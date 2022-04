Der sibirische Greifvogel mit dem Namen Juri hatte sich zuvor am Schnabel verletzt, berichtet sein Besitzer Ralf Lukavecz in einem von der »Marler Zeitung« und »Dorstener Zeitung« veröffentlichten Video .

Mithilfe von Modelliermasse reparierte Stefan Hüttermann den Vogelschnabel: Der Zahnarzt aus Dorsten hat einem Uhu in seiner Praxis so zu neuem Mundwerkzeug verholfen.

Vermutlich habe der Uhu nach Hühnern des Nachbarn picken wollen und dabei gegen das Gitter geschlagen, so der Falkner. »Dabei ist ein Teil der Hornplatte abgeplatzt und zusätzlich auch noch die Schnabelspitze abgebrochen.«

Schnabel soll nun nachwachsen können

Hilfe suchte der Besitzer nicht bei einem Tierarzt, sondern einem befreundeten Zahnmediziner. Dort könne er sich darauf verlassen, dass hochwertige Materialien genutzt werden, die auch für die Behandlung von Menschen im Einsatz sind.

Zahnarzt Hüttermann freute sich über den außergewöhnlichen Patienten. Über die Osterfeiertage sei seine Praxis für Patienten sowieso geschlossen gewesen. »Das ist eine schöne Sache, so was auch mal bei einem Tier zu machen«, sagte er zu der Behandlung am Karfreitag.