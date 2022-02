Ukrainische Flüchtlinge in Berlin »Man kann hier bleiben, man bekommt Essen, das ist das wichtigste«

Nach und nach kommen geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Deutschland an, zum Beispiel in einem Ankunftszentrum in Berlin-Reinickendorf. Was sie bedrückt: die Sorge um Angehörige in der Heimat.

und Luis Schubert Ein Video von Fabian Pieper