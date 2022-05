Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Der Schaden solcher und anderer Raubzüge soll immens sein. So wurde laut CNN im Fall des Landmaschinenhändlers aus Melitopol Ausrüstung im Wert von umgerechnet fünf Millionen Dollar mitgenommen, allein die zwei Mähdrescher seien jeweils etwa 300.000 Euro Wert. Dank der GPS -Technik der gestohlenen Maschinen konnte den Angaben zufolge die Reise verfolgt werden.

Landwirtschaft in der Ukraine: Krieg in der Kornkammer Von David Böcking und Mitsuo Iwamoto

Insgesamt sollen für die Aussaat sowie für die Produktion von Lebensmitteln in den genannten Gebieten 1,5 Millionen Tonnen Getreide eingelagert gewesen sein. In den vergangenen Tagen kursierte in den sozialen Medien ein Video, das den Abtransport von Getreide aus den besetzten Regionen zeigen soll, unabhängig überprüfen lässt es sich nicht.